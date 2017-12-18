شائعات حول انتقال ” غريزمان ” لصفوف برشلونة الصيف المقبل

نواف السالم(صدى):

تداولت الشائعات حول انتقال الفرنسي أنطوان غريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد، إلى صفوف ” برشلونة ” الإسباني.

وذكرت تقارير إعلامية أن برشلونة توصل بالفعل لاتفاق نهائي مع أنطوان غريزمان، ومن المنتظر أن تعلن الصفقة في الصيف المقبل بعد نهاية مونديال روسيا 2018م.

ومن جانبه قال مدير العلاقات لفريق برشلونة، غويليرمو أمور، ردا على انتقال غريزمان للفريق، إن إدارة الفريق تفرض البحث عن الصفقات، ولقاء اللاعبين المقترحين بشكل قانوني، وأنه من الممكن انتقال غريزمان.