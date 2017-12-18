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بالفيديو.. لحظة استهداف مقاتلات التحالف لعناصر حوثية إرهابية بالقرب من الحدود

بالفيديو.. لحظة استهداف مقاتلات التحالف لعناصر حوثية إرهابية بالقرب من الحدود
فهمي محمد(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، استهداف قوات التحالف العربي بقيادة المملكة، لتجمعات مليشيا الحوثيين الإرهابية المدعومين من إيران.

ويأتي الاستهداف ضمن عمليات استباقية تقوم بها قوات التحالف، خلال محاولات المليشيا الإرهابية الاعتداء على أراضي المملكة.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ يوم واحد

كفو والله يا رجال الحق والاسلام دمرو دعاة الكفر الحوثيين الروافض المجوس كلاب ايران الكافرة

[ عدد التعليقات: 40208 ] نشر منذ يوم واحد

الله ينصركم ياجنودنا ويثبت اقدامكم ويردكم لأهاليكم سالمين منصورين ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 606 ] نشر منذ 21 ساعة

أحرقهم لا بارك الله فيهم ذراع الكافر الخميني السعودية محرقة كل ما تسول له نفسة المساس بشبر من ارضنا٠
هي القلب النابض للأرض بلد الحرمين لا استقرار بالعالم الا بستقرارها ٠

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