بالفيديو.. لحظة استهداف مقاتلات التحالف لعناصر حوثية إرهابية بالقرب من الحدود
أظهر مقطع فيديو متداول، استهداف قوات التحالف العربي بقيادة المملكة، لتجمعات مليشيا الحوثيين الإرهابية المدعومين من إيران.
ويأتي الاستهداف ضمن عمليات استباقية تقوم بها قوات التحالف، خلال محاولات المليشيا الإرهابية الاعتداء على أراضي المملكة.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ يوم واحد
كفو والله يا رجال الحق والاسلام دمرو دعاة الكفر الحوثيين الروافض المجوس كلاب ايران الكافرة
ابو محمد[ عدد التعليقات: 40208 ] نشر منذ يوم واحد
الله ينصركم ياجنودنا ويثبت اقدامكم ويردكم لأهاليكم سالمين منصورين ,, آمين ,,
ابو عبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 606 ] نشر منذ 21 ساعة
أحرقهم لا بارك الله فيهم ذراع الكافر الخميني السعودية محرقة كل ما تسول له نفسة المساس بشبر من ارضنا٠
هي القلب النابض للأرض بلد الحرمين لا استقرار بالعالم الا بستقرارها ٠