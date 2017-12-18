بالفيديو.. لحظة استهداف مقاتلات التحالف لعناصر حوثية إرهابية بالقرب من الحدود

فهمي محمد(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، استهداف قوات التحالف العربي بقيادة المملكة، لتجمعات مليشيا الحوثيين الإرهابية المدعومين من إيران.

ويأتي الاستهداف ضمن عمليات استباقية تقوم بها قوات التحالف، خلال محاولات المليشيا الإرهابية الاعتداء على أراضي المملكة.