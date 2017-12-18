  • الثلاثاء 19

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. حوادث
  3. بالصور.. مصادرة 6 كيلو أجبان منتهية الصلاحية في الرياض
  • نشر : منذ يوم واحد
  • 1٬578
  • 3
  • حوادث

بالصور.. مصادرة 6 كيلو أجبان منتهية الصلاحية في الرياض

بالصور.. مصادرة 6 كيلو أجبان منتهية الصلاحية في الرياض
عادل الحربي(صدى):

أعلنت وزارة الشئون البلدية والقروية، عن ضبط معمل غير مرخص ومصادرة 27.50 كيلو لحوم مجهولة المصدر و6 كيلو أجبان منتهية الصلاحية، ببلدية العرقة التابعة لأمانة الرياض.

وكتبت في تغريدةله بموقع ” تويتر ” :” بلدية عرقة التابعة لأمانة منطقة الرياض تضبط معمل (غير مرخص) لمطعم بحي لبن يقوم بإعداد الوجبات الغذائية، حيث تم مصادرة 27.50 كيلو لحوم مجهولة المصدر، بالإضافة إلى ٦ كيلو أجبان منتهية الصلاحية، فيما تم تسليم العمالة المخالفة للجهات المختصة ضمن حملة وطن بلا مخالف “.


الوسوم:, ,

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ يوم واحد

لا حول ولا قوة الا بالله

[ عدد التعليقات: 13195 ] نشر منذ يوم واحد

لا حول ولا قوة الا بالله حسبي الله عليهم والله يقوي رجال الامن والمراقبة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *