بالصور.. مصادرة 6 كيلو أجبان منتهية الصلاحية في الرياض

عادل الحربي(صدى):

أعلنت وزارة الشئون البلدية والقروية، عن ضبط معمل غير مرخص ومصادرة 27.50 كيلو لحوم مجهولة المصدر و6 كيلو أجبان منتهية الصلاحية، ببلدية العرقة التابعة لأمانة الرياض.

وكتبت في تغريدةله بموقع ” تويتر ” :” بلدية عرقة التابعة لأمانة منطقة الرياض تضبط معمل (غير مرخص) لمطعم بحي لبن يقوم بإعداد الوجبات الغذائية، حيث تم مصادرة 27.50 كيلو لحوم مجهولة المصدر، بالإضافة إلى ٦ كيلو أجبان منتهية الصلاحية، فيما تم تسليم العمالة المخالفة للجهات المختصة ضمن حملة وطن بلا مخالف “.