بالصور.. مصادرة 6 كيلو أجبان منتهية الصلاحية في الرياض
أعلنت وزارة الشئون البلدية والقروية، عن ضبط معمل غير مرخص ومصادرة 27.50 كيلو لحوم مجهولة المصدر و6 كيلو أجبان منتهية الصلاحية، ببلدية العرقة التابعة لأمانة الرياض.
وكتبت في تغريدةله بموقع ” تويتر ” :” بلدية عرقة التابعة لأمانة منطقة الرياض تضبط معمل (غير مرخص) لمطعم بحي لبن يقوم بإعداد الوجبات الغذائية، حيث تم مصادرة 27.50 كيلو لحوم مجهولة المصدر، بالإضافة إلى ٦ كيلو أجبان منتهية الصلاحية، فيما تم تسليم العمالة المخالفة للجهات المختصة ضمن حملة وطن بلا مخالف “.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2211 ] نشر منذ يوم واحد
الو
الو
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ يوم واحد
لا حول ولا قوة الا بالله
alfahd42[ عدد التعليقات: 13195 ] نشر منذ يوم واحد
لا حول ولا قوة الا بالله حسبي الله عليهم والله يقوي رجال الامن والمراقبة