بالصور.. الدراجة الكهربائية تساعد أصحاب الهمم في التنقل بسهولة

أماني الغامدي(صدى):

صممت الدراجة الكهربائية لتمكن أصحاب الهمم من التنقل والحركة بسهولة، وهي تحمل كرسيًا متحركًا على متنها، وتساعد مستخدمها للتنقل المستقل، وتهبط قاعدتها لمستوى الأرض ويمكن فتحها من الخلف كالشاحنة الصغيرة، حتى يتمكن مستخدمها الصعود والنزول بكل سهولة.

وتتحرك هذه الدراجة بعد تثبيت الكرسي المتحرك على متنها، كما أنها مزودة بمحرك كهربائي 2200 واط، وتصل سرعتها إلى 25 كيلو مترًا في الساعة.

وتحتاج إلى شحن بطاريتها كل 8 ساعات، وتستطيع هذه الدراجة بعد شحن بطاريتها بالكامل أن تقطع ما يقرب من 61 كيلو مترًا.

كما تجد هذه الدراجة مزودة بمكابح قوية يمكن أن توقفها حرصًا على سلامة الراكب.

يذكر أن شركة هوكا صممت هذه الدراجة، لتصبح حلا لأصحاب الهمم للتنقل بكل حرية.