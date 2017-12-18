بعد إعلان رغبتهم في تسليم أنفسهم للجيش.. الحوثيون يعدمون عناصرهم

فهمي محمد(صدى):

كشفت مصادر يمنية عن قيام جماعة الحوثي الإيرانية بإعدام عناصر تابعة لها، في مديرية ميدي، التي تقع قبال منطقة جازان.

وقالت المصادر إن جماعة الحوثي الإيرانية قامت بإعدام ما يزيد عن 30 عنصرًا من بينهم ، بعد محاولتهم تسليم أنفسهم للجيش الوطني اليمني وقوات التحالف العربي.

وأوضحت أن عملية الإعدام تم تنفيذها باستخدام قذائف RPG بعد رفض عناصر حوثية، التمركز في جبهاتهم ومواجهة الجيش اليمني والتحالف، ومحاولتهم الاستسلام.