147 مخالفة بيئية في اليوم الخامس لـ ” حملة الـ1001 منشأة ” بالعاصمة

حمود العنزي(صدى):

رصدت ” حملة الـ1001 منشأة ” التي تنفذها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لليوم الخامس على التوالي خارج نطاق المدن الصناعية بمدينة الرياض، 147 منشأة مخالفة للاشتراطات البيئية المعمول بها في المملكة.

وبين مدير عام الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة الرياض مشبب القحطاني، أن أبرز المخالفات التي رصدتها الفرق التفتيشية للهيئة تمحورت حول مزاولة نشاط بدون تراخيص أو سجلات بيئية، إلى جانب تخزين المواد بطريقة غير مطابقة للاشتراطات البيئية , والتخلص من النفايات الخطرة والسامة عن طريق جهات غير مؤهلة من قبل الهيئة وتخزينها، ووجود انبعاثات لملوثات الهواء وانسكابات داخل أماكن العمل.

ولفت القحطاني إلى أن جميع المخالفات البيئية المرصودة ضمن الحملة سيتم مراجعتها وتدقيقها ومن ثم رفعها إلى الإدارة المختصة في حال استيفاء جميع المتطلبات اللازمة.

يذكر أن ” حملة الـ1001 منشأة ” التي تستمر لمدة 10 أيام بغرض التأكد من التزام المنشآت بالأنظمة والاشتراطات البيئية المعمول بها على مستوى المملكة، تأتي لتأكد من مدى التزام المنشآت خارج نطاق المدن الصناعية بالنظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية، وتطبيقها للمقاييس والمعايير البيئية الواردة فيه فضلاً عن رفع مستوى الوعي البيئي لدى هذه المنشآت.