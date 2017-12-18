فيصل بن فرحان لـ ” نيويورك تايمز ” : المملكة مسببالك عقدة

عادل الحربي(صدى):

لم تتهاون صحيفة ” نيويورك تايمز ” في ضياع أي معلومة تمس المملكة للإساءة لها، حيث اعتمدت تسويق الإشاعات لقرائها على أنها أخبار مؤكدة.

وأكد كبير المستشارين في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية فيصل بن فرحان، أن الصحيفة تتجاهل الأخبار الإيجابية عن المملكة بل تسعى لتفسيرها بشكل سلبي بحت، لتصدير معلومات مغلوطة عنها، قائلًا ” صحيفة نيويورك تايمز لديها عقدة اسمها محمد بن سلمان “.

وأوضح ” بن فرحان ” في تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر ” إحدى مواقف الصحيفة مع سمو السفير، قائلًا ” مؤخرًا طلب سمو السفير نشر مقال رأي في الصحيفة، فكان ردها الاعتذار، بحجة أن مقال توماس فيردمان كان إيجابيًا جدًا، قائله “ألم يكفكم مقال فريدمان؟ “، لافتًا إلى أنه بعد أسبوع واحد فقط نشرت مقالًا لجواد ظريف “.