بالفيديو.. بلقيس تتحدث التركية لأول مرة وتهدد جمهورها بالندم
شاركت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي جمهورها عبر تطبيقي سناب شات وإنستجرام، مقطع فيديو وهي تتحدث اللغة التركية وتهددهم بالندم.
وظهرت بلقيس في مقطع الفيديو وهي برفقة زوجها، وتحدثت عدد من الكلمات التركية التي تعلمتها ثم قالت ضاحكة ” سأتحدث التركية وستندمون ” .
معلمة[ عدد التعليقات: 93 ] نشر منذ يوم واحد
ياصبر الأرض
alfahd42[ عدد التعليقات: 13195 ] نشر منذ يوم واحد
ههههه انشهد ام يمن تبي تتكلم تركي
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2211 ] نشر منذ يوم واحد
يا شيخة فكينا من الهياط
اول احكي يمنية زين
بعدها تكلمي تركية ولا المانية
هههههههههههههههههههه
alfahd42[ عدد التعليقات: 13195 ] نشر منذ يوم واحد
بكره تسحب على زوجها تدور تركي حلاق تتزوجه
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2154 ] نشر منذ يوم واحد
من يتابعك ويتابع اخبارك وفنك –في الأصل ندماااااان—
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ يوم واحد
لا للسخافات