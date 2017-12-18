بالفيديو.. بلقيس تتحدث التركية لأول مرة وتهدد جمهورها بالندم

أماني الغامدي(صدى):

شاركت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي جمهورها عبر تطبيقي سناب شات وإنستجرام، مقطع فيديو وهي تتحدث اللغة التركية وتهددهم بالندم.

وظهرت بلقيس في مقطع الفيديو وهي برفقة زوجها، وتحدثت عدد من الكلمات التركية التي تعلمتها ثم قالت ضاحكة ” سأتحدث التركية وستندمون ” .