بالفيديو.. تعذيب جنود الاحتلال لشاب فلسطيني أثناء الاحتجاجات

القدس المحتلة(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لشاب فلسطيني تعرضَ إلى ضرب مبرح بجميع أنحاء جسمه، من قبل أكثر 12 جندي إسرائيلي قاموا بتعذيبه حتى صرخ من شدة الألم.

يُذكر أن آلاف الفلسطينيين يواصلون احتجاجاتهم للأسبوع الثاني على التوالي؛ لرفض قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.