بالفيديو.. تعذيب جنود الاحتلال لشاب فلسطيني أثناء الاحتجاجات
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لشاب فلسطيني تعرضَ إلى ضرب مبرح بجميع أنحاء جسمه، من قبل أكثر 12 جندي إسرائيلي قاموا بتعذيبه حتى صرخ من شدة الألم.
يُذكر أن آلاف الفلسطينيين يواصلون احتجاجاتهم للأسبوع الثاني على التوالي؛ لرفض قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2211 ] نشر منذ يوم واحد
الله المستعان
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
وحسبنا الله ونعم الوكيل
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ يوم واحد
لا حول ولا قوة الا بالله