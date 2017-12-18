” الأرصاد ” تُغرم 39 منشأة مخالفة للاشتراطات والمعايير البيئية

حمود العنزي(صدى):

غَرمت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة 39 منشأة وأغلقت 5 منها مخالفة للاشتراطات للمقاييس والمعايير البيئية المنصوص عليها في النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية، شملت مختلف مناطق المملكة.

وسجلت منطقة المدينة المنورة العدد الأكبر في المنشآت المخالفة بواقع 12 منشأة ، فيما سجلت كلا من منطقة مكة المكرمة 11 منشأة مخالفة تم إغلاق إحداها، ومنطقة تبوك 8 منشآت أغلق منها 3 منشآت، وفي منطقة عسير 6 منشآت ، في حين شهدت المنطقة الشرقية مخالفة منشأتين للاشتراطات والمعايير البيئية.

وتأتي هذه العقوبات ضمن جهود الهيئة في التعقب البيئي المستمر للتأكد من التزام جميع المنشآت الصناعيـة والتنموية بما يضمن صون البيئة وحماية مقدرات الوطن وسلامة بيئة المجتمع.