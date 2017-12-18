صعود النفط وتوقعات بتباطؤ نمو الخام لأمريكي

علي القحطاني(صدى):

سجلت أسعار النفط اليوم ارتفاعًا ملحوظًا مع احتمالية نمو إنتاج الخام الأمريكي ببطء، إضافة إلى استمرار إغلاق خط أنابيب بحر الشمال الذي من المتوقع أن يمتد لعدة أسابيع، وذلك يشكل خطورة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبرايربنسبة 0.44% عند 63.51 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام ” نايمكس ” تسليم يناير بنسبة 0.51% عند 57.59 دولار للبرميل، في تمام الساعة 9:18 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

و ذكرت شركة ” بيكر هيوز ” ، أن شركات الطاقة الأمريكية خفضت عدد الحفارات المستخدمة في الإنتاج الجديد للمرة الأولى في ستة أسابيع، لتصل إلى 747 حفارا في الأسبوع المنتهي في 15 ديسمبر.