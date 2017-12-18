” صحة الرياض ” تغلق 352 منشأة طبية خاصة خلال العام 1438 هـ

حمود العنزي(صدى):

أغلقت ” صحة الرياض ” أكثر من 352 منشاة طبية خاصة، شملت عدداً من المجمعات الطبية والمستوصفات خلال العام الماضي 1438 هـ، وذلك لمخالفة تلك المنشآت لنظام المؤسسات الصحية الخاصة.

وأوضحت أنه بخلاف الإغلاقات فقد تم تسجيل مخالفات على المنشآت، وأحيلت إلى لجنة النظر في مخالفات منشآت القطاع الصحي الخاص بإجمالي 372 معاملة ضد عدد من منشآت القطاع الخاص، فيما بلغ عدد المعاملات التي صدرت من لجنة النظر في مخالفات منشآت القطاع الصحي الخاص 232 معاملة.

وأشارت ” صحة الرياض ” إلى أن المخالفات والإغلاقات جاءت بعد زيارات شملت أكثر من 2286 منشأة.