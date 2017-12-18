قطاع الأعمال يترقب إعلان ميزانية 2018

عادل الحربي(صدى):

أكد المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، رئيس مجلس الغرف، ترقب قطاع الأعمال بكل مكوناته ميزانية المملكة للعام 2018، بكثير من التفاؤل، في ظل التطورات الاقتصادية الإيجابية خلال الفترة السابقة والمشاريع والمبادرات الطموحة التي جرى الإعلان عنها خلال العام الحالي.

وتوقع ” الراجحي ” أن تنشر الميزانية أجواء التفاؤل والإيجابية في المجتمع المحلي والدولي وتعزيز الثقة بشأن المسار الصحيح للاقتصاد ونجاح وفاعلية الإجراءات التي اتبعتها الدولة لإعادة هيكلته، وتنويعه وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل.

وأشاد المهندس بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان في دعم وتحفيز الاقتصاد على كافة الأصعدة، موضحا تحقيق الميزانية لرؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.