إغلاق مركز صحي الشرفة ببحر أبو سكينة يحرم الأهالي من الخدمات العلاجية

أبها(صدى):

ناشد عدد من المواطنين وزارة الصحة والمسؤولين، إعادة فتح مركز صحي الشرفة التابع لمركز بحر أبو سكينة محافظة محايل عسير الذي يخدم عدد كبير من المواطنين بالمركز بعد إغلاقه دون سابق انذار وعدم وجود بديل قريب منهم.

وأوضحوا أن وزارة الصحة أغلت مركز الرعاية الصحية الأولية بالشروفة بمركز بحرابوسكينة بمنطقة عسير، وسحب أثاث المركز وإخلاءه دون علم مسبق للأهالي، الأمر الذي تسبب في حالة استنكار من قبل الأهالي مطالبين الوزير بسرعة التدخل والتوجيه بإعادة فتحه.

وأضافوا أن المركز يخدم أكثر كثافة سكانية مجاورة للمستوصف فمنهم من يخدم الوطن من شمالها الى جنوبها، ومنهم المقعد ومنهم من لا يستطيع القيادة ومنهم ذوي الاعاقة فقد تم ضمهم الى مركز صحي بحر أبو سكينة الذي تكدس وازدحام المراجعين صباح ومساء هذا اليوم.

وتساءلوا الأهالي عن سبب إغلاق المركز، في الوقت الذي يطالبون فيه بتطويره ليصبح أكثر شمولية من حيث تقديم الخدمة للمرضى، مطالبين المعنيين في وزارة الصحة بإعادة فتح المركز لكي يتمكن المواطنين من تلقي الخدمة والعلاج اللازم للتسهيل عليهم وعلى المراجعين.

وأشاروا أن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أكد على حرص وزارته على تقديم خدمة صحية جيدة للمواطنين، وسعيها في تطوير خدمات الصحة بالوزارة