إغلاق مركز صحي الشرفة ببحر أبو سكينة يحرم الأهالي من الخدمات العلاجية
ناشد عدد من المواطنين وزارة الصحة والمسؤولين، إعادة فتح مركز صحي الشرفة التابع لمركز بحر أبو سكينة محافظة محايل عسير الذي يخدم عدد كبير من المواطنين بالمركز بعد إغلاقه دون سابق انذار وعدم وجود بديل قريب منهم.
وأوضحوا أن وزارة الصحة أغلت مركز الرعاية الصحية الأولية بالشروفة بمركز بحرابوسكينة بمنطقة عسير، وسحب أثاث المركز وإخلاءه دون علم مسبق للأهالي، الأمر الذي تسبب في حالة استنكار من قبل الأهالي مطالبين الوزير بسرعة التدخل والتوجيه بإعادة فتحه.
وأضافوا أن المركز يخدم أكثر كثافة سكانية مجاورة للمستوصف فمنهم من يخدم الوطن من شمالها الى جنوبها، ومنهم المقعد ومنهم من لا يستطيع القيادة ومنهم ذوي الاعاقة فقد تم ضمهم الى مركز صحي بحر أبو سكينة الذي تكدس وازدحام المراجعين صباح ومساء هذا اليوم.
وتساءلوا الأهالي عن سبب إغلاق المركز، في الوقت الذي يطالبون فيه بتطويره ليصبح أكثر شمولية من حيث تقديم الخدمة للمرضى، مطالبين المعنيين في وزارة الصحة بإعادة فتح المركز لكي يتمكن المواطنين من تلقي الخدمة والعلاج اللازم للتسهيل عليهم وعلى المراجعين.
وأشاروا أن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أكد على حرص وزارته على تقديم خدمة صحية جيدة للمواطنين، وسعيها في تطوير خدمات الصحة بالوزارة
مواطن غيور[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ يوم واحد
حسبنا الله ونعم الوكيل ع من كان السبب في اغلاقة
مع العلم انه تم اغلاق 3مراكز صحيه وضمه له
والان تم اغلاقة وضم جميع المراكز في مركز صحي واحد تفوق فيه الملفات 10000الف ملف صحي
والكادر الطبي ضعيف جداً
الاسلمي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ يوم واحد
مركز صحي الشروفة يقع في كتلة سكنيه كبيرة
وانحن في امس الحاجة له
حسبنا الله ونعم الوكيل
Ibrahim assiri[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ يوم واحد
نتمنى من وزارة الصحة فتح التحقيق في اغفال
هذي المراكز بمحايل عسير
بحرابوسكينة الذي يضم 50الف نسمة ويوجد به مركز صحي واحد ، هذي كارثة انسانية لاتحمد عقباه.
احمد عسيري[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ يوم واحد
مركز بحرابوسكينه مقلوب ع امره
المحكمة وتغفل
مراكز صحيه وتغفل
الله واعلم ماهو القادم
ولكن بإذن الله القادم اجمل
احمدالمعيوفي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ يوم واحد
الله يلطف بالجميع مع خالص التحية لرعاية محايل
ونطلب منهم النظر في هذا القرار المجحف
الذي اتخذ منهم دون الرجوع الى ملفات المراجعين والنظر فيها
ابراهيم علي[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ يوم واحد
ضرر كبير وفادح نرجو من ادارة محايل النظر فيه
ولا راس ماله برقية للملك حفظة الله.
jamalco[ عدد التعليقات: 5596 ] نشر منذ يوم واحد
وقل إعملو فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين