الاجتماعي النسائي بتنمية وادي فاطمة يختتم نشاطه الرابع تحت شعار ” استشارات جمالية “

نايف السالم(صدى):

نفذت وحدة التجميل بالنادي الاجتماعي النسائي بمركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة نشاطها الرابع لهذا العام ١٤٣٩هـ تحت شعار ( استشارات جمالية) لمدة يوم واحد بهدف تفعيل دور الوحدة الاستشاري في عالم التجميل والجمال وكذلك تزويد الزائرات بالمعلومات الهامة والمفيدة.

وتناول البرنامج عدد من المحاور التي تم طرحها ومناقشتها في أسلوب حواري هادف منها كيفية اختيار كريمات الأساس ووضعها بالطرق الصحيحة ومبادئ اختيار أدوات التجميل ووضعها وكيفية التعامل مع مشاكل الشعر المختلفة وطرق علاجها. وفي نهاية البرنامج شكرت الزائرات أخصائية التجميل على تفاعلها مع أسئلتهن والإجابة عليها، وقد حضر البرنامج ١٤ سيدة.

