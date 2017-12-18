90 % نسبة إنجاز مشاريع بلدية عسير وسحب 18 بقرار من الوزير

أبها(صدى):

أكد وكيل أمين منطقة عسير لشؤون البلديات المهندس علي القحطاني، أنه تم إنجاز أغلب مشاريع بلديات أمانة بنسبة ممتازة تصل إلى 90%، فيما يتم سحب 18 مشروعًا بقرار من الوزير لإنتهاء مددها النظامية.

وقال القحطاني في تصريح له:” أن المشاريع شملت أغلب بلديات أمانة منطقة عسير، حيث احتلت بلدية ظهران الجنوب النصيب الأوفر بسحب 6 مشاريع متعثرة، ثم تلتها بلدية صمخ بمشروعين اثنين، ثم جاءت باقي البلديات بواقع مشروع متعثر واحد وهي: الأمانة، وسراة عبيدة، طريب، بحر أبو سكينة، وادي بن هشبل، قنا، النقيع، الثنية وتبالة”.

وأوضح القحطاني أن المشاريع المسحوبة تمت بناءً على تقاعس المقاولين في التنفيذ حيث انتهت مددها النظامية ولم نجد تجاوباً من المقاولين في إكمالها وتم تطبيق الأنظمة والتعليمات ونظام المشتريات الحكومية بأن يتم سحب العمل من المقاول المتعثر في التنفيذ.