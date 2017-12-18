بالصور.. التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة تستقبل وفدًا من طالبات البرابر والمتوسطة

نايف السالم(صدى):

استقبل النادي الاجتماعي النسائي بمركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة وفداً من طالبات مدرسة ابتدائية البرابر ومدرسة المتوسطة الثانية بالجموم.

وهدفت الزيارة إلى التعرف على مرافق النادي ومايقدمه من خدمات، وقد أعدت أسرة النادي برنامجاً متكاملاً لخدمة أهداف الزيارة حيث بدأ باستقبال الطالبات ومعلماتهن والترحيب بهن ثم دعوتهن للتجول على وحدات النادي وتعريفهن بأنشطتها وماتقدم من خدمات، بدأت بعدها فقرة ألعاب حركيّة.

وفِي ختام الزيارة قدمت المعلمات شكرهن وتقديرهن لرئيسة القسم النسائي ومشرفة وموظفات النادي على حسن الضيافة والاستقبال وقدمت لهن خطابات شكر بهذه المناسبة، بدورها شكرت مشرفة النادي الضيوف على زيارتهن ورحبت بالطالبات الآتي أبدين سعادتهن بالزيارة ورغبتهن بتكرارها، هذا وقد ضم الوفد ٦ معلمات و ٤٢ طالبة .

