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بالفيديو.. سيارة تستكمل طريقها بعد سقوط قائدها

بالفيديو.. سيارة تستكمل طريقها بعد سقوط قائدها
واشنطن(صدى):

وقعت حادثة طريفة في مدينة أوكلاهوما الأمريكية، حيث رصدت كاميرات المراقبة، سقوط قائد السيارة منها بعد أن فقد السيطرة عليها، ثم أكملت السيارة طريقها بمفردها لتصطدم بإحدى الأشجار.

ولم يتعرض السائق لأي إصابات، بل قام بعد سقوطه وأعاد سيارته على الطريق العام مرة أخرى وأكمل طريقه.

 


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ يوم واحد

ههههههههههههههههههههههههه وصل الديليفري خلاص

[ عدد التعليقات: 118 ] نشر منذ يوم واحد

نام ههههههه

[ عدد التعليقات: 2313 ] نشر منذ يوم واحد

ياهوووه
التفحيط ماهو كذا
فاهم غلط
يلعن وجهك

[ عدد التعليقات: 40208 ] نشر منذ يوم واحد

هههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 3166 ] نشر منذ يوم واحد

مستدلخ هههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 24143 ] نشر منذ 17 ساعة

حكمة اليوم🤗
اجعل في حياتك حفرة صغيرة تدفن فيها أخطاء أحبابك ..

وإن زادت أخطاؤهم …. كبّر الحفرة وادفنهم هم وأخطاؤهم لا بارك الله فيهم ..

😂😂😂😂😂
عصب الحكيم

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