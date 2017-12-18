بالفيديو.. سيارة تستكمل طريقها بعد سقوط قائدها

واشنطن(صدى):

وقعت حادثة طريفة في مدينة أوكلاهوما الأمريكية، حيث رصدت كاميرات المراقبة، سقوط قائد السيارة منها بعد أن فقد السيطرة عليها، ثم أكملت السيارة طريقها بمفردها لتصطدم بإحدى الأشجار.

ولم يتعرض السائق لأي إصابات، بل قام بعد سقوطه وأعاد سيارته على الطريق العام مرة أخرى وأكمل طريقه.