بالفيديو.. سيارة تستكمل طريقها بعد سقوط قائدها
وقعت حادثة طريفة في مدينة أوكلاهوما الأمريكية، حيث رصدت كاميرات المراقبة، سقوط قائد السيارة منها بعد أن فقد السيطرة عليها، ثم أكملت السيارة طريقها بمفردها لتصطدم بإحدى الأشجار.
ولم يتعرض السائق لأي إصابات، بل قام بعد سقوطه وأعاد سيارته على الطريق العام مرة أخرى وأكمل طريقه.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ يوم واحد
ههههههههههههههههههههههههه وصل الديليفري خلاص
جود[ عدد التعليقات: 118 ] نشر منذ يوم واحد
نام ههههههه
🔥فتامين ((و ))🔥[ عدد التعليقات: 2313 ] نشر منذ يوم واحد
ياهوووه
التفحيط ماهو كذا
فاهم غلط
يلعن وجهك
ابو محمد[ عدد التعليقات: 40208 ] نشر منذ يوم واحد
هههههههههههههههه
رااايق[ عدد التعليقات: 3166 ] نشر منذ يوم واحد
مستدلخ هههههههههههههههههههه
بنت النور[ عدد التعليقات: 226 ] نشر منذ 23 ساعة
ههههههههه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24143 ] نشر منذ 17 ساعة
حكمة اليوم🤗
اجعل في حياتك حفرة صغيرة تدفن فيها أخطاء أحبابك ..
وإن زادت أخطاؤهم …. كبّر الحفرة وادفنهم هم وأخطاؤهم لا بارك الله فيهم ..
😂😂😂😂😂
عصب الحكيم