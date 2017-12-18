برشلونة ينفي شائعة إقامة ” الممر الشرفي ” للاعبي الريال بالكلاسيكو

نواف السالم(صدى):

تداولت الأنباء حول إقامة لاعبي فريق ” برشلونة ” الإسباني، ممر شرفي للاعبي ريال مدريد خلال لقاء الكلاسيكو، بعد فوزهم بلقب كأس العالم للأندية.

ومن جانبه، نفى مدير العلاقات للفريق، غويليرمو أمور، هذه الأخبار، قائلا ” في فريقنا نعمل ممرًا شرفيًا للفريق الفائز في مسابقة نشارك فيها، وفي هذه الحالة لن يكون هناك ممر شرفي؛ لكوننا لم نشارك في المسابقة “.

وأضاف، ” الفارق مع الريال جيد هناك 11 نقطة، لكنّ هناك أيضا منافسين أقرب، الحصول على نتيجة إيجابية هدفنا، سنذهب لمدريد من أجل تحقيق الفوز لكونها لحظة جيدة لتحقيقها، لكننا سنرى كيف ستكون حال ريال مدريد “.

وتابع ” سنقدم لهم التهنئة بلقبهم، لكننا سنقدم لقاء جيدًا وصورة أفضل “.