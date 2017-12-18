بالصور.. التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة تستقبل وفدًا من طالبات مدرسة مشاعل الهدى

نايف السالم(صدى):

استقبل النادي الاجتماعي النسائي بمركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة وفدًا من طالبات مدرسة مشاعل الهدى المتوسطة وذلك في يوم الأربعاء الموافق ٣/٢٥/ ١٤٣٩هـ.

وهدفت الزيارة إلى تحقيق الشراكة المجتمعية بين المدرسة والمركز، وكذلك إلى التعرف على مرافق النادي ووحداته ومايقدم من أنشطة، هذا وقد أعدت أسرة النادي برنامجاً متكاملاً لخدمة أهداف الزيارة حيث بدأ باستقبال الطالبات ومعلماتهن والترحيب بهن ثم دعوتهن للإنتقال لصالة النشاط الرياضي لممارسة تمارين الصباح مع مدربة اللياقة البدنية، بعدها عادت الطالبات إلى مقر الزيارة، حيث قدمت لهن أخصائية التجميل برنامج لمسة جمال والذي تحدثت فيه عن العناية بالشعر والبشرة ، بدأت بعدها فقرة ألعاب حركيّة، بعد ذلك تناول الجميع طعام الإفطار الذي أُعد لهذة المناسبة.

وفِي ختام الزيارة قدمت المنسقة الإعلامية للمدرسة شكرها وتقديرها لرئيسة القسم النسائي ومشرفة وموظفات النادي على حسن الضيافة والاستقبال، بدورها شكرت مشرفة النادي الضيوف على زيارتهن ورحبت بالطالبات الآتي أبدين سعادتهن بالزيارة هذا وقد ضم الوفد ٣ معلمات و١٤ طالبة.