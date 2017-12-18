رصد 6200 مخالفة حفر في جدة خلال عام
أوضح تقرير صادر عن شركة استثمارية معتمدة لمراقبة جودة المشاريع الخدمية، أن أمانة جدة رصدت 6200 مخالفة لأعمال حفر الخدمات في شوارع المحافظة، خلال عام.
وأكدت لشركتي الكهرباء والمياه النصيب الأكبر من تلك المخالفات بنسبة 85%، بواقع 4 آلاف مخالفة للأولى، و1400 مخالفة للثانية، مشيرة إلى أن فريق ” تطوعي ” تلقى أكثر من 2000 بلاغ حفر في جدة خلال عامين.
سلطان[ عدد التعليقات: 126 ] نشر منذ يوم واحد
الفريق التطوعي هذا هو اللي مزبط حفر جدة ،، متابعهم في تويتر ومبــــدعييين …