رصد 6200 مخالفة حفر في جدة خلال عام

نايف السالم(صدى):

أوضح تقرير صادر عن شركة استثمارية معتمدة لمراقبة جودة المشاريع الخدمية، أن أمانة جدة رصدت 6200 مخالفة لأعمال حفر الخدمات في شوارع المحافظة، خلال عام.

وأكدت لشركتي الكهرباء والمياه النصيب الأكبر من تلك المخالفات بنسبة 85%، بواقع 4 آلاف مخالفة للأولى، و1400 مخالفة للثانية، مشيرة إلى أن فريق ” تطوعي ” تلقى أكثر من 2000 بلاغ حفر في جدة خلال عامين.