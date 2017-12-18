في يومها الوطني.. نورة شنار: ” تنظيم الحمدين يحتفل على دماء الأبرياء “

طلال الناصر(صدى):

علقت الكاتبة الصحفية نورة شنار، اليوم الاثنين، على احتفال القطريين بعيدهم الوطني في ظل انتهاكات أميرهم وقيادة الدوحة ضد الدول العربية وإرهابهم المنتشرة في سوريا وليبيا واليمن.

واستنكرت ” نورة ” احتفال تنظيم الحمدين بالعيد الوطني القطري على دماء الأبرياء في اليمن وسوريا، معتبره هذا الاحتفال بداية جديدة لاستكمال مكائدهم ضد دول الخليج والوطن العربي.

وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” عن ماذا يحتفل النظام القطري الاٍرهابي المعادي لدول الخليج؟!وهو ينهب أموال الشعب ويموله للأنشطة الارهابية؛لمزيدًا من إيقاع مكائد وثورات في البلدان العربية .! “.

يُذكر أن اليوم الاثنين يُصادف العيد الوطني لقطر، ودشن المغردون القطريون على إثره هاشتاج ” اليوم الوطني القطري ” على تويتر احتفالًا به.