أهالي مركز يلملم يطالبون بتوفير جهاز صراف آلي لإنهاء معاناتهم

يوسف حمد (صدى):

طالب سكان وأهالي مركز يلملم والقرى التابعة له التابع لمحافظة الليث الجهات المسؤولة بتوفير جهاز صراف آلي؛ لحاجتهم الماسة إليه؛ نظراً لمعاناتهم في الذهاب لمنطقة مكة المكرمة، على الرغم من طول الطريق لأجل صرف النقود.

وتلقت ” صدى ” طلب العديد من الأهالي أكدو خلالها أنهم يضطرون إلى الذهاب لمنطقة مكة (220 كم) ذهاباً وإياباً؛ لاستخدام جهاز الصرف الآلي؛ من أجل صرف رواتبهم وتسديد فواتير الخدمات، كما يعاني المستفيدون من معاشات ومساعدات الضمان الاجتماعي وخاصة كبار السن، من الذهاب لمنطقة مكة لصرف مستحقاتهم، علما بأن عدد سكان مركز يلملم والقرى التابعة له أكثر من 6آلاف مواطن، وهم بحاجة ماسّة لوجود صراف آلي هناك.