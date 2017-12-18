17 ضابطًا مهنيًا بالمملكة لتوفير إعلام نظيف أبرزهم ” احتشام المرأة “

نايف السالم(صدى):

حددت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بالمملكة، 17 ضابطًا مهنيًا للإعلام، بهدف توفير بيئة استثمارية وملائمة له، أبرزها ضوابط خاصة بالمرأة، وراحة المشاهد، وإحترام الأديان.

وتنص أغلب الضوابط على، شروط تكفل ضبط وكفاءة المحتوي الإعلامي، وأن يكون متسقًا مع السياسية الإعلامية للمملكة، ومن بين الضوابط البارزة، المذيعات العاملات في التلفزيون فيما يتوافق مع الزي الرسمي للمرأه بالمملكة، هي الإلتزام بالزي الساتر والمحتشم، والمناسب لمهنة الإعلام، والمتوافق مع الشريعة الإسلامية.

ومن الضوابط المنصوصة أيضًا، التي تكفل للمشاهد الراحة والكم الأكبر من الاستفادة دون التعرض لأي سلبيات، عدم التعرض إلى ما من شأنه إثارة النعرات والفرقة والكراهية بين المواطنين، والتحريض على العنف، والمحافظة على التوازن بين وقت المادة الإعلانية ووقت المحتوي المعروض، بما لا يفسد مزاج المشاهد.

وكما أنه من المعتاد من المملكة على إحترام الأديان، والإلتزام بالشريعة، جاء من الضوابط ما ينص على عدم التجريح لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما يمس ثوابت الشريعة الإسلامية.

وحذر التنظيم من مخالفة الضوابط، مبينًا العقوبات والغرامات الواقعة على من يخالف، من بينها، الإيقاف عن مزاولة المهن مدة لا تزيد عن 6 أشهر، غرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال وتضاعف حين تكرار المخالفة.