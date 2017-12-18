عودة علا الفارس بعد قرار فصلها من MBC

نورة الشهري(صدى):

عادت الإعلامية الأردنية علا الفارس، إلى تقديم البرامج عبر قناة ” MBC ” ، مساء أمس الأحد، بعد قرار فصلها من القناة.

وظهرت ” علا ” برفقة عدة إعلاميات في حلقة جديدة من برنامج ” كلام نواعم ” ؛ بعد ساعات من إعلانها أنها ستشارك في تقديمه.

ويأتى عودة الإعلامية بعد أيام من إعلان مجموعة MBC إيقافها عن العمل؛ بسبب تغريدة نشرتها بشأن قرار الرئيس الأمريكي ترامب باعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقالت ” الفارس ” في التغريدة ” ترامب لم يختر توقيت إعلان القدس عاصمة إسرائيل عبثاً ، فبعد زيارته لنا تأكد أن العرب سيدينون الاعتراف الليلة ويغنون غداً هلا بالخميس ” .، والذي اعتبرها البعض إساءة للمملكة حكومة وشعبا.