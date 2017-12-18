عودة علا الفارس بعد قرار فصلها من MBC
عادت الإعلامية الأردنية علا الفارس، إلى تقديم البرامج عبر قناة ” MBC ” ، مساء أمس الأحد، بعد قرار فصلها من القناة.
وظهرت ” علا ” برفقة عدة إعلاميات في حلقة جديدة من برنامج ” كلام نواعم ” ؛ بعد ساعات من إعلانها أنها ستشارك في تقديمه.
ويأتى عودة الإعلامية بعد أيام من إعلان مجموعة MBC إيقافها عن العمل؛ بسبب تغريدة نشرتها بشأن قرار الرئيس الأمريكي ترامب باعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وقالت ” الفارس ” في التغريدة ” ترامب لم يختر توقيت إعلان القدس عاصمة إسرائيل عبثاً ، فبعد زيارته لنا تأكد أن العرب سيدينون الاعتراف الليلة ويغنون غداً هلا بالخميس ” .، والذي اعتبرها البعض إساءة للمملكة حكومة وشعبا.
القرشي[ عدد التعليقات: 2070 ] نشر منذ يوم واحد
مجموعة إم بي سي هاذي ماغير مجمعة من هالليبراليات المعقدات نفسيآ وإجتماعيآ لمحاربة الرجل
وتشويه صورته في عين المرأة من اجل أن يتمردن عليه سواء كان ذلك الرجل أب أو أخ أو إبن أو زوج
إلخ إلخ إلخ بدليل أن 95% منهن مطلقات فشلن في حياتهن الزوجية و رغم تكراراها بعد ذلك عدة
مرات وأيضآ فشلن في المحافظة على إستمرار تلك الحياة والأمثلة على تلك العينات كثيرة جدآ
أقرأوا الصحف وتابعوا السناب شات وغيرها من مواقع التواصل الإجتماعي وأنتم تعرفون حقيقتهم
اكثر واكثر … حسبي الله ونعم الوكيل على كل من يعمل في تلك المجموعة ونيته نشر الفتن والفساد
والفاحشة من اجل تدمير الأسر المسلمة المحافظة .
الهاوي[ عدد التعليقات: 105 ] نشر منذ يوم واحد
هل نفهم من عودتها أن كلامها صحيح
saad[ عدد التعليقات: 79 ] نشر منذ يوم واحد
البنت حلوه
alfahd42[ عدد التعليقات: 13195 ] نشر منذ يوم واحد
صدق من قال بترجع طيب ولا غصب
alfahd42[ عدد التعليقات: 13195 ] نشر منذ يوم واحد
والسبب على قولة سعد البنت حلوه
معلمة[ عدد التعليقات: 93 ] نشر منذ يوم واحد
استهبال هو ؟؟
ليش رجعتوها الله ياخذكم من قناة
هذي الأدمية ماأبلعها
واسطتها قوية تسب وترجع ماشاء الله عليكم
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2211 ] نشر منذ يوم واحد
اختي معلمة
الصبر حكمة
خالد[ عدد التعليقات: 747 ] نشر منذ يوم واحد
قنوات ام بي سي قنوات الانحطاط وقنوات تحث على الرذيله قنوات فساد الله لا يوفق من اسسها
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11681 ] نشر منذ يوم واحد
ماقالت شي غلط ولاتستحق الفصل من عملها ✋
Smis[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ يوم واحد
الحمداللله انها رجعت منورة والله وللحاقدين اشرب من مويه البحر ههههههه
البندر[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ يوم واحد
شكل معلمه كارهتها حيل وحاقده عليها
ولايمك يا معلمة الايام اطول من اهلها
مصيرها تروح ل بلدها وتفتكين منها نهائيا
بس ادعي ربك وامورك تمام
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 10200 ] نشر منذ يوم واحد
يلعنكم انتو وياها افصلوهاا من الاعلام مررررره وحده
المفرؤض ذي تشتغل شغااله 🙂🙂
abu ammar[ عدد التعليقات: 14790 ] نشر منذ يوم واحد
عادي جدا ايقافها ثم عودتها وتغريدتها عاديه جدا
يعني الموضوع من اساسه لا يستحق اعطاءه اكبر من حجمه
يمكن اعتذرت ولم تقصد الاساءه لاحد وان ما كتبته لا يدعو للغضب منها
لا يجب ان نكون حساسين اوي من كل ما يكتب ونعتبره اساءه بقدر ما يكون نقد او وجهة نظر كاتبه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24143 ] نشر منذ 18 ساعة
إن شاءالله ماتعيدها
والغفيلي كفيل غارم😂😂😂😂