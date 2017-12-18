فتاة تقتل طفلتها غير الشرعية وتلقي بها في القمامة
أقدمت فتاة مغربية على ارتكاب جريمة بشعة ، حيث قتلت رضيعتها حديثة الولادة من علاقة غير شرعية وألقت بجثتها في حاوية القمامة .
وأعلنت مصالح الدرك الملكي بمنطقة آيت عميرة المغربية القبض على فتاة تبلغ من العمر 21 سنة؛ وذلك بعد تورطها في قتل رضيعتها الحديثة الولادة من علاقة غير شرعية.
حيث أكد مصدر أمني ، أن الفتاة أجهزت على مولودتها التي وضعتها مؤخرًا من شاب كانت على علاقة معه أدت إلى حملها. ودرءًا للفضيحة أزهقت روح الرضيعة فور ولادتها، ورمتها بالقرب من منزلها في حاوية للقمامة .
وأشار المصدر ، أن أم الشابة وفور ارتكاب ابنتها جريمتها ،وضعت شكاية في الموضوع لدى مصالح الدرك الملكي، الذين باشروا تحرياتهم وأبحاثهم التي مكنت من اعتقال المعنية بالأمر، ووضعها تحت تدابير الحراسة النظرية؛ من أجل استكمال التحقيق معها .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 40208 ] نشر منذ يوم واحد
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2211 ] نشر منذ يوم واحد
ي للطيف ؟؟
توق[ عدد التعليقات: 13672 ] نشر منذ يوم واحد
لاحول ولاقوة الا بالله
معلمة[ عدد التعليقات: 93 ] نشر منذ يوم واحد
حسبي الله عليها
alfahd42[ عدد التعليقات: 13195 ] نشر منذ يوم واحد
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ يوم واحد
لا حول ولا قوة الا بالله
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2154 ] نشر منذ يوم واحد
بأي ذنب قتلت
طه مختار[ عدد التعليقات: 99 ] نشر منذ يوم واحد
بس انا بدي افهم في حال معرفة والد الطفلة التي قتلتها والدتها مجبرة ومكرهة فما هو جزاء الاب؟ فقط هذا ما اريد معرفته.
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15712 ] نشر منذ يوم واحد
الحمد لله الذي عافانا مما إبتلاهم بـه !
💄أم محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6238 ] نشر منذ يوم واحد
هذا المغرب وبنات المغرب ياللي تمدحون بنات المغرب
بنت النور[ عدد التعليقات: 226 ] نشر منذ يوم واحد
الله يستر علينا
بوخليل[ عدد التعليقات: 247 ] نشر منذ 20 ساعة
ام محمد يالمتخلفة اسكتي ههههههههههه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24143 ] نشر منذ 17 ساعة
الله المستعان🤔
M-512[ عدد التعليقات: 846 ] نشر منذ 13 ساعة
هاذي قليلة دين وناقصة عقل وارتكبت إثم عظيم بقتل نفس بريئة مالها ذنب أبداً ،وبنسبة لتعليق 8 الله يهديك ويصلحك نعم الأب يتحمل جزء من المشكلة وهذا يرجع لشرع الله ورسوله وهو انه اهمل ابنته وجعلها في يد انسانة غير قادرة على تحمل المسئولية الاجتماعية.