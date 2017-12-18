فتاة تقتل طفلتها غير الشرعية وتلقي بها في القمامة

مليكة فؤاد(صدى):

أقدمت فتاة مغربية على ارتكاب جريمة بشعة ، حيث قتلت رضيعتها حديثة الولادة من علاقة غير شرعية وألقت بجثتها في حاوية القمامة .

وأعلنت مصالح الدرك الملكي بمنطقة آيت عميرة المغربية القبض على فتاة تبلغ من العمر 21 سنة؛ وذلك بعد تورطها في قتل رضيعتها الحديثة الولادة من علاقة غير شرعية.

حيث أكد مصدر أمني ، أن الفتاة أجهزت على مولودتها التي وضعتها مؤخرًا من شاب كانت على علاقة معه أدت إلى حملها. ودرءًا للفضيحة أزهقت روح الرضيعة فور ولادتها، ورمتها بالقرب من منزلها في حاوية للقمامة .

وأشار المصدر ، أن أم الشابة وفور ارتكاب ابنتها جريمتها ،وضعت شكاية في الموضوع لدى مصالح الدرك الملكي، الذين باشروا تحرياتهم وأبحاثهم التي مكنت من اعتقال المعنية بالأمر، ووضعها تحت تدابير الحراسة النظرية؛ من أجل استكمال التحقيق معها .