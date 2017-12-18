بعد طلاء نفسه بالأسود.. مهاجم أتليتكو مدريد يُقدم اعتذاره
قدم مهاجم أتليتكو مدريد أنطوان غريزمان، أمس الأحد، اعتذاره لناديه وجماهيره على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره صورة يرتدي خلالها زي فريق هارلم غلوبتروترز الاستعراضي لكرة السلة.
وقال ” غريزمان ” في تغريدة على ” تويتر ” : ” أدركت أني فعلت شيئًا غير ملائم.. وإذا كنت أزعجت أي شخص فأنا أعتذر “.
وكان مهاجم أتليتكو مدريد نشر صورة له على حسابه الرسمي على ” تويتر” وهو يرتدي ملابس فريق هارلم غلوبتروترز الاستعراضي لكرة السلة وقام بطلاء نفسه باللون الأسود، معلقه عليها ” حفل من الثمانينيات ” ، مما أإثار غصب الجماهير.
وعندما أدرك اللاعب غلطته، كتب على الصورة ” تحلوا بالهدوء يا أصدقائي. أنا مشجع لفريق هارلم جلوبتروترز وهذه الحقبة الجميلة ” ، وذلك قبل أن يقدم اعتزاره ويحذف الصورة مع هذه التغريدة.
ومن المعروف عن ” غريزمان ” حبه الشديد لكرة السلة وسفره إلى الولايات المتحدة لمتابعة مباريات في دوري السلة الأمريكي للمحترفين.
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