بعد طلاء نفسه بالأسود.. مهاجم أتليتكو مدريد يُقدم اعتذاره

ماجد محمد(صدى):

قدم مهاجم أتليتكو مدريد أنطوان غريزمان، أمس الأحد، اعتذاره لناديه وجماهيره على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره صورة يرتدي خلالها زي فريق هارلم غلوبتروترز الاستعراضي لكرة السلة.

وقال ” غريزمان ” في تغريدة على ” تويتر ” : ” أدركت أني فعلت شيئًا غير ملائم.. وإذا كنت أزعجت أي شخص فأنا أعتذر “.

وكان مهاجم أتليتكو مدريد نشر صورة له على حسابه الرسمي على ” تويتر” وهو يرتدي ملابس فريق هارلم غلوبتروترز الاستعراضي لكرة السلة وقام بطلاء نفسه باللون الأسود، معلقه عليها ” حفل من الثمانينيات ” ، مما أإثار غصب الجماهير.

وعندما أدرك اللاعب غلطته، كتب على الصورة ” تحلوا بالهدوء يا أصدقائي. أنا مشجع لفريق هارلم جلوبتروترز وهذه الحقبة الجميلة ” ، وذلك قبل أن يقدم اعتزاره ويحذف الصورة مع هذه التغريدة.

ومن المعروف عن ” غريزمان ” حبه الشديد لكرة السلة وسفره إلى الولايات المتحدة لمتابعة مباريات في دوري السلة الأمريكي للمحترفين.