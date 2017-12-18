وظائف شاغرة للنساء برواتب تبدأ من 3000 ريال بعرعر

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مركز تلي طاقات للتوظيف عن بعد، عن توفر فرص وظيفية للنساء بقطاع المبيعات في أحد المولات بمدينة عرعر.

وأوضح المركز، أن الرواتب تبدأ من ٣٠٠٠ الى ٤٠٠٠ ريال، داعيًا الراغبات بالتسجيل الاتصال بالرقم ٠٠٩٦٦٩٢٠٠٠٣٥٨٠

واشترطت أن يكون مؤهل المتقدمة ثانوية عامة فما فوق، وألا يتجاوز عمرها 38.