وظائف شاغرة للنساء برواتب تبدأ من 3000 ريال بعرعر
كشف مركز تلي طاقات للتوظيف عن بعد، عن توفر فرص وظيفية للنساء بقطاع المبيعات في أحد المولات بمدينة عرعر.
وأوضح المركز، أن الرواتب تبدأ من ٣٠٠٠ الى ٤٠٠٠ ريال، داعيًا الراغبات بالتسجيل الاتصال بالرقم ٠٠٩٦٦٩٢٠٠٠٣٥٨٠
واشترطت أن يكون مؤهل المتقدمة ثانوية عامة فما فوق، وألا يتجاوز عمرها 38.
.[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ يوم واحد
ومكانت ( النساء ) وموقعهن الحقيقي أسمى من هذه الاعمال بملايين الدرجات والمراتب.
.[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ يوم واحد
ومكانت ( النساء ) وموقعهن الحقيقي أسمى من هذه الاعمال بملايين الدرجات والمراتب.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ 9 ساعات
بالتوفيق للشباب والشابات السعوديين فقط