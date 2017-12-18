بالصور.. شيفروليه تعرض شاحنتها الجديدة ” سيلفرادو “

عادل الحربي(صدى):

قامت شركة شيفروليه الأمريكية للسيارات بمفاجأة الجميع وكشفت عن شاحنتها الجديدة ” سيلفرادو 2019 “ ، وهي تعد أول مركبة من نوعها تصدرها الشركة، بعد أن طرحت شركة فورد المنافسة شاحنة ” إف “.

وكان من المقرر أن تعلن شيفروليه عن سيارتها الجديدة في يناير المقبل أثناء فعاليات معرض ديترويت للسيارات، وقد رفضت الشركة التصريح بأي تفاصيل بشأن سعر المركبة أو إمكانياتها.

يذكر أن شركة فورد المنافسة لشيفروليه حققت نجاحا كبيرا بعد اصدار شاحنة إف 150 ونالت إعجاب الكثير وحققت رواجا كبيرا.