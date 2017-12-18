” المالية ” : تغييرات جديدة في إعداد الميزانية من أجل تحسين عملية الإفصاح المالي

عادل الحربي(صدى):

أكد ياسر الفهيدان، وكيل وزارة المالية لشؤون الميزانية، أن ميزانية 2018 المقرر إعلانها غدا الثلاثاء، تعد دليلاً على سير المملكة في الطريق الصحيح نحو إدارة الاقتصاد بفعالية رغم الظروف الدولية الصعبة.

وأشار ” الفهيدان ” أن إعلان الميزانية يؤكد النهج الذي تتبناه الحكومة، في تعزيز الشفافية وتحسين معايير الإفصاح المالي كإحدى ركائز استراتيجيتها في إطار تحقيق برنامج التوازن المالي ضمن أهداف رؤية المملكة 2030.

وأعلن إدخال وزارة المالية تغييرات على عملية إعداد الميزانية هذا العام؛ من أجل تحسين عملية الإفصاح المالي، وضمان اعتماد أعلى مستويات الشفافية في الكشف عن البيانات المالية.