29 ألف جلسة علاجية بمركز التأهيل بحفر الباطن العام الماضي

خالد الضبيبي(صدى):

سجل مركز التأهيل الطبي بحفر الباطن 29166 جلسة علاجية للمرضى، شملت ثلاثة تخصصات طبية، وذلك خلال العام الماضي 1438هـ.

وأوضحت الصحة في حفر الباطن أنه وفقاً لإحصائية حديثة فقد قدم المركز العلاج في ثلاثة تخصصات مرتبطة بالتأهيل الطبي وهي: العلاج الطبيعي، والعلاج الوظيفي، والطب الطبيعي، وتهدف الخدمات العلاجية التي يقدمها المركز إلى استعادة الوظائف الجسدية للمرضى الذين يعانون من اعتلال جسدي أو عقلي من خلال تحفيز قدرات وإمكانيات الأفراد للحد من العجز والحفاظ على صحتهم العامة.

وأشارت إلى أن أقسام المركز تعمل بطريقة متكاملة وشاملة ويتم استقبال المرضى، وتشخيص حالاتهم الطبية عبر الطبيب المختص، وتحديد حاجتهم للتأهيل الطبي، مشيرة إلى أن الطاقة الاستيعابية للمركز تبلغ 13 سريراً، و تم عمل ما يقارب 500 جبيرة للمرضى، والاستعانة بحقن ” البوتكس العلاجي ” للمرضى الذين يعانون من تصلب في العضلات لتسهيل تحريك الأعضاء وبلغ عدد الحالات 70 حالة.

وبينت صحة حفر الباطن أن المركز يراعي الحالات المستعجلة ويتم إحالتها مباشرة إلى الطبيب المختص لوضع الخطة العلاجية، والحالات الباردة تعطى موعداً لا يتجاوز ثلاثة أيام، حيث أن العمل بالمركز على فترتين متواصلة – صباحية ومسائية – بهدف تقليص المدة البينية للمواعيد، وتبدأ الفترة الصباحية ” عيادة نساء ” من 8 صباحاً وحتى 3.30 مساءً، فيما تبدأ الفترة المسائية ” عيادة الرجال ” من3.30 مساءً وحتى 11 مساءً.

يذُكر أن المركز يتضمن خمس غرف علاجية وغرفة للكشف وصالة رياضية وعيادة للطب الطبيعي.