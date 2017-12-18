ترسية تنفيذ 4 سدود جديدة بتبوك

محمود البلوي(صدى):

سعت وزارة البيئة والمياه والزراعة لتعزيز مصادر المياه في منطقة تبوك وحمايتها من غوائل السيول حيث قامت بترسية تنفيذ إنشاء سدود المجموعة الرابعة بمنطقة تبوك بمبلغ 63.153.320 ريالاً، وبسعة تخزينية تصل إلى ستة ملايين متر مكعب من المياه.

وأبلغ وكالة الأنباء السعودية مدير عام المياه بمنطقة تبوك المهندس صالح بن خلف الشراري أن اجمالي عدد السدود التي تم ترسية تنفيذها ووقع على عقودها معالي وزير البيئة والمياه والزراعة أربعة سدود, منها إنشاء سد المويلح بمحافظة ضباء بغرض الاستعاضة بطول 168.5 م طولي وارتفاع 12.5 م وبسعة تخزينية تصل إلى 1.539.000 متر مكعب، وإنشاء سد البقار بمدينة تبوك بغرض الحماية بسعة تخزينية تصل إلى 1.800.000 م مكعب بطول 286 مترا طوليا وارتفاع 15 مترا.

وأشار المهندس الشراري إلى إنشاء سد تريم بمحافظة ضباء للحماية بطول 427.5 مترا طوليا وارتفاع 5.5 أمتار وبسعة تخزينية تصل الى 1.055.000 متر مكعب، وإنشاء سد نعام بمدينة تبوك للحماية وبسعة تخزينية تصل إلى 1.500.000 متر مكعب وبطول 510 أمتار طولية وارتفاع 10 أمتار.