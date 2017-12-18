إنقاذ حياة شاب في الأحساء وإعادة ذراعه بعد تعرضها للبتر

عادل الحربي(صدى):

تمكنت صحة الأحساء بفضل من الله من إنقاذ حياة شاب يبلغ من العمر 16 عاماً ، استقبله قسم الطوارئ بمستشفى الملك فهد بالهفوف إثر تعرضه لحادث مروع،وفور وصوله أجريت له الاسعافات الأولية المتقدمة وتبين إصابته بقطع في الشريان الأورطي الرئيسي وقطع بعدة أوعية دموية ومجموعة من الأعصاب وشبه انفصال كامل للذراع الأيمن من الجسد مع كسور متعددة بعظام الذراع وإصابات أخرى بالبطن والرأس والكبد.

وبعد عملية الإنعاش القلبي الرئوي للمريض تم نقله لغرفة العمليات بعد وضع خطة من الفريق الطبي المعالج لإجراء عدة عمليات جراحية حسب الأولوية.

وبحمد الله تمكن الطاقم بعد 8 ساعات متواصلة في العمليات من إنقاذ المريض ، حيث تم وضع دعامة بالشريان الأورطي من الصدر وكذلك إنقاذ يد المريض من البتر وذلك بعمل إصلاح للشرايين والأعصاب والعظام بالذراع الأيمن وكذلك تم التعامل مع باقي الاصابات بالرأس والأعضاء الأخرى، بعدها تم نقل المريض إلى العناية المركزة لملاحظة حالته حتى تماثل للشفاء تماماً حسب الخطة العلاجية التي وضعت من قبل الطبيب المعالج، وخرج من المستشفى وهو في حالة جيده .