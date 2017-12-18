أمانة نجران تنشئ 10 محطات للرصد المساحي المستمر

راشد آل شريه(صدى):

انتهت أمانة منطقة نجران من ربط المحطات الخاصة بالرصد المستمر والأعمال المساحية بمنظومة محطات الرصد في وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأوضح أمين منطقة نجران المهندس فارس الشفق أنه تم ربط محطات الرصد المستمر لأمانة منطقة نجران بمنظومة محطات الرصد المستمر في الوزارة بعد استكمال جميع الإجراءات والتأكد منها، مشيراً إلى أن الإحداثيات النهائية للمحطات أصبحت ضمن مواصفات شبكة الإسناد الجيوديسي للوزارة.

وبيّن الشفق أن هذه المحطات ستحدث نقلة نوعية في مجال الأعمال المساحية، بالإضافة إلى إسهامها في سرعة الإنجاز والدقة في نقل الإحداثيات والرفوعات المساحية وتنزيل المخططات بشكل آلي وسريع.

من جانبه أفاد مدير عام الأراضي والممتلكات بالأمانة فارس آل بحري، أن محطات الرصد المستمر بالأمانة عبارة عن سيرفرات ومحطات رصد ونقل للإحداثيات والأعمال المساحية المربوطة بالنقاط الجيوديسية العالمية من خلال الأقمار الصناعية، حيث أسهمت في اختصار الوقت والجهد على المختصين بالأمانة والبلديات المرتبطة في نقل الإحداثيات والرفوعات المساحية وتنزيل المخططات من خلال مركز الأعمال المساحية المربوط بمحطات الرصد المستمر.