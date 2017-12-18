طرح 350 ألف منتجا سكنيا في المرحلة الثانية
كشفت مصادر، أن المرحلة الثانية من برنامج ” سكني ” ستتضمن طرح 350 ألف منتج سكني، ما بين التمويل والبيع على الخارطة والأراضي والفلل الجاهزة.
وأوضحت، أنه سيتم توزيع هذه المنتجات بدءًا من يناير المقبل، مشيرة إلى أن عدد الوحدات السكنية الجاهزة التابعة لمشاريع الوزارة تبلغ نحو خمسة آلاف وحدة من إجمالي المنتجات السكنية.
وتوقعت، أن يبلغ عدد المستفيدين من برنامج التمويل المدعوم في صندوق التنمية العقارية نحو 85 ألفًا خلال حملة ” سكني ” الثانية.
القرشي[ عدد التعليقات: 2070 ] نشر منذ يوم واحد
إللي دخلهم عالي هما فقط إللي رايحة تتواصل معاهم وزارة الإسكان اما اصحاب الدخل المحدود والمتوسط
فلهم الله لا يرتجون من ورا هاذي الوزارة خير أبدآ .