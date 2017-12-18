طرح 350 ألف منتجا سكنيا في المرحلة الثانية

عادل الحربي(صدى):

كشفت مصادر، أن المرحلة الثانية من برنامج ” سكني ” ستتضمن طرح 350 ألف منتج سكني، ما بين التمويل والبيع على الخارطة والأراضي والفلل الجاهزة.

وأوضحت، أنه سيتم توزيع هذه المنتجات بدءًا من يناير المقبل، مشيرة إلى أن عدد الوحدات السكنية الجاهزة التابعة لمشاريع الوزارة تبلغ نحو خمسة آلاف وحدة من إجمالي المنتجات السكنية.

وتوقعت، أن يبلغ عدد المستفيدين من برنامج التمويل المدعوم في صندوق التنمية العقارية نحو 85 ألفًا خلال حملة ” سكني ” الثانية.