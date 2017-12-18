صورة حديثة لجثمان علي عبدالله صالح في المستشفى

فهمي محمد(صدى):

نشر ناشط يمني صورة جديدة لجثة الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح التقطت من داخل المستشفى التي أودع فيها بعد مقتله على يد مليشيات الحوثي الإرهابية الإيرانية.

وأكد الناشط اليمني أن جثة الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح لم تدفن بعد، وما زال بالمستشفى وتحاول مليشيات الحوثي تضليل مؤيديه بأنه تم دفنه.

ولفت إلى أن ما جاء على لسان ياسر العواضي عن دفن جثة صالح لا أساس لها من الصحة، مشيرًا إلى أن الحوثيين محتفظون بجثته لكي ينكلوا بها وينتقموا لزعيمهم حسين الحوثي.