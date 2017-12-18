صورة حديثة لجثمان علي عبدالله صالح في المستشفى
نشر ناشط يمني صورة جديدة لجثة الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح التقطت من داخل المستشفى التي أودع فيها بعد مقتله على يد مليشيات الحوثي الإرهابية الإيرانية.
وأكد الناشط اليمني أن جثة الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح لم تدفن بعد، وما زال بالمستشفى وتحاول مليشيات الحوثي تضليل مؤيديه بأنه تم دفنه.
ولفت إلى أن ما جاء على لسان ياسر العواضي عن دفن جثة صالح لا أساس لها من الصحة، مشيرًا إلى أن الحوثيين محتفظون بجثته لكي ينكلوا بها وينتقموا لزعيمهم حسين الحوثي.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 40208 ] نشر منذ يوم واحد
كلهم مجرمون ,,
,,, الحوثيون لاتستغرب منهم اي شيء فهم تربية طواغيت المجوس ,,,
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2211 ] نشر منذ يوم واحد
كرامة الميت دفنه
لكن ذولي بلا اخلاق
عندما قتل الرئيس السابق علي صالح رحمه الله
استلمه اخاه الرا فضي يحي بن بدر الدين الحوثي وتم الصلاة ع جماعة
وتم دفنه
والآن التاريخ يعيد نفسه ولكن الأخلاق هي الفرق
الحوثيين اهل غدر وخيانة قوم بلا اخلاق
Ghadi[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ يوم واحد
اكرام الميت دفنه ياحمير
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2211 ] نشر منذ يوم واحد
كرامة الميت دفنه
لكن ذولي بلا اخلاق
عندما قتل الرئيس السابق علي صالح رحمه الله
حسين بن بدر الدين الحوثي
استلمه اخاه الرا فضي يحي بن بدر الدين الحوثي وتم الصلاة ع جماعة
وتم دفنه
والآن التاريخ يعيد نفسه ولكن الأخلاق هي الفرق
الحوثيين اهل غدر وخيانة قوم بلا اخلاق
alfahd42[ عدد التعليقات: 13195 ] نشر منذ يوم واحد
الله يكفينا شرهم
jamalco[ عدد التعليقات: 5596 ] نشر منذ يوم واحد
ما يضير سلخ الشاة بعد ذبحها _ قاطع قلبهم صالح خايفين لايرجعلهم حي الحوثيين المجوس الروافضه الملاعين نسل إبن سبأ اليهودي الخارجي لعنة الله عليهم _ هناك تنبآت عبداللات يقطع راسه ولا يعثر له على جثه عليهم اللعنه الحوثيين الروافضه الملاعين
abu ammar[ عدد التعليقات: 14790 ] نشر منذ 24 ساعة
ينتظرون الاوامر من الحاخام المجوسي في ايران يأذن لهم بتسليمه لاهله والحاخام المجوسي ينتظر الاوامر من المهدي يتصل فيه هاتفيا ويأذن له بدفنه
Nj250441[ عدد التعليقات: 848 ] نشر منذ 23 ساعة
الحوثيين روافض مجوس لايعترفون بدين الإسلام ولايعرفون شئ إسمه إكرام الميت الدفن
ماهم إلا عصابات يجب أن يبادون عن بكرة أبيهم وأيضا مثل ماذكر بعض العلقين أعلاه
انهم يريدون الإنتقام لزعيمهم الهالك حسين بدر الدين الحوثي على يد قاتله علي صالح عفاش .
روميو[ عدد التعليقات: 738 ] نشر منذ 23 ساعة
طيب عادي لأنه خاين
عبدالله[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 22 ساعة
سبحان الله من الخداع والبلبله
علي صالح كان في اخر خطاب له قبل واحد يوم من مقتله؟
كان اصلع الراس حالق شعره على الصفر!
والصوره الان بشعر اسود ايضاء
الا ان كان الشعر ينمو بعد الوفاه فهذا شي اخر
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كجمغلو[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ 21 ساعة
ضاع اليمن بسبب الخيانة
احمد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 20 ساعة
والله لو احنا بنقال مانصدق اساسا هذا مش المرحوم علي صالح يعني لا تألفو على كيفكم بعدين.مات ماعنده شعر كيف رجع طلع له شعر هههههههه نزلو اخبار سوا ولا اكرمونا بسكوتكم
Amen[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 19 ساعة
للاخوة الذين يتسألون عن ان الرئيس السابق علي عبدالله صالح عندما قتل كان أصلع و فعلا حسب علمي بأن الأنسان بعد وفاته يظل شعر جسمه في النمو و كذلك الاظافر ثم بعد ذلك تتساقط
و الله أعلم
كلام جميل[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 15 ساعة
الله يلعنه ويلعن الحوثي القذر ابناء المتعه.
زعيم[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 12 ساعة
يستاهل الخاين الثعلب العجوز صالح