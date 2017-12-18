وظائف شاغرة بوزارة التجارة والاستثمار

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عبر موقعها الالكتروني عن حاجتها إلى موظفين من حملة الماجستير والبكالوريوس، لشغل وظائف شاغرة.

الوظائف المتاحة هي :

مستشار قانوني -التجارة التجارية والدولية: درجة بكالوريوس في تخصص القانون التجاري الدولي، أو المجالات ذات الصلة ويفضل الماجستير.

محلل اقتصادي: درجة بكالوريوس في الاقتصاد ويفضل أيضا الماجستير

أخصائي إدارة المخاطر: بكالوريوس إدارة أعمال وإدارة المخاطر.

وأبانت الوزارة أن التقديم سيبدأ من 13 ديسمبر 2017 حتى 11 فبراير 2018، وسيكون من خلال موقعها الالكتروني، ويمكن التقديم والتعرف على الشروط المتطلبة لكل وظيفة عبر الرابط التالي ” هنــــــــا ” .