طرق إيران الملتوية لزعزعة استقرار المنطقة.. أبرزها الطائفية

عادل الحربي(صدى):

كشفت وزارة الخارجية، اليوم الإثنين، عن الطرق الملتوية لإيران؛ لتتمكن من التلاعب بأمن المنطقة واستقرارها، مؤكدة أن إشاعة الطائفية والمذهبية ولعب دور المرجعية الحاضة لـ ” الشيعة ” أحد أهم هذه الطرق.

كما أوضحت الوزارة، أن من ضمن الطرق أيضًا رفع شعارات مقاومة إسرائيل لمداعبة مشاعر الشعوب العربية، والتلاعب بها من خلال الإعلام التليفزيوني والإلكتروني باختلاق الأكاذيب وقلب الحقائق.

كما تقوم إيران بإشعال الخلافات السياسية واستغلال التباينات لإيجاد دور لها في المنطقة العربي، بالإضافة إلى تشكيل ودعم الجماعات الإرهابية والمليشيات واحتضان المعارضين وتوجيههم للإضرار بأمن بلدانهم.

وأشارت الوزارة إلى أن أشكال التدخلات الإيرانية في المنطقة، ومنها الأعمال العسكرية مباشرة، والأعمال الاستخباراتية، وكذلك عن طريق أدوات ومنصات الإعلام.