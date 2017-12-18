” الفيفا ” يلزم النصر بسداد جميع مستحقات مدربه السابق

نواف السالم(صدى):

تلقت إدارة نادي النصر خطابًا من لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا ” ، ينص على ضرورة سداد جميع مستحقات المدرب فابيو كانافارو، والتي تصل إلى 7 ملايين ريال ، وإلا تعرض النادي لعقوبات دولية.

وكشفت مصادرأن النادي قد وقع عقداً مع كانافارو في 26 أكتوبر 2015 لسبعة أشهر تقريباً وينتهي 25 يونيو 2016 مقابل مليونين و160 ألف دولار واتفق الطرفان على تسليمه لحظة التوقيع مبلغ وقدره 270 ألف دولار مقدم عقد وتقسيم بقية المبالغ رواتب على سبعة أشهر بمعدل 270 ألف دولار راتب شهري.

تضمن العقد العديد من المميزات ومن أبرزها توفير أربع تذاكر سفر على درجة رجال الأعمال للمدرب وعائلته وتكفل النصر بدفع الرسوم الدراسية لأبناء المدرب بالرياض، وتبلغ رسوم الدراسة 84 ألف دولار، وتضمن العقد شرط جزائي يتمثل في دفع كامل رواتب مدة العقد في حال تم فسخه قبل التاريخ المتفق عليه من أحد أطرافه.

وفي بيان للنادي يوم 11 فبراير 2016 أعلنت ادارة النصر برئاسة فيصل بن تركي فسخ عقد كانافارو بالتراضي، إلا أن المدرب كشف أن هناك أمور غامضة في شكواه إلى ” الفيفا “.

وبعد مباحثات طويلة بعد الشكوى توصل الطرفين إلى اتفاق لإنهاء العقد بالتراضي في 22 فبراير 2016م بعد وضع عدد من النقاط تتضمن التزام النادي في تنفيذها ومن أبرزها دفع النصر 270 ألف دولار للمدرب راتب شهر نوفمبر، ودفع 70 ألف دولار تعويض للمدرب عن الرسوم الدراسية التي دفعها من حسابه الخاص لتسجيل أبنائه في إحدى المدارس بالرياض، إضافة إلى مليون و130 ألف دولار تعويض عن فسخ العقد، وقد اتفق الطرفان على آلية التسديد على دفعتين تكون الدفعة الأولى في 30 مارس 2016.

وفوجيء المدرب بعدم الإلتزام من النادي بما جاء في العقد، فرفع شكوى أخرى ضد النادي في 20 أبريل 2016، ليكون المبلغ الذي يتعين على النصر دفعه مليون و926 ألفا بما يعادل قرابة سبعة ملايين ريال سعودي، لسداد جميع المستحقات.