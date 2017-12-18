بطل العالم للاسكواش يهزم شقيقه في النهائي

نواف السالم(صدى):

حصد محمد الشوربجي لقب بطولة العالم للاسكواش، بعد فوزه 2-3 على شقيقه مروان الشوربجي، في نهائي مصري خالص، في مانشستر بإنجلترا مساء اليوم الأحد.

وأحرز ” محمد ” 5-11، 11-9، 7-11، 11-9، 6-11، ليعوض هزيمته مرتين في النهائي عامي 2012 و 2014 أمام المصري رامي عاشور.

ويذكر أن محمد الشوربجي المصنف الثالث عالميا قد حصد اللقب لأول مرة على شقيقه المصنف السادس عالميا.