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بطل العالم للاسكواش يهزم شقيقه في النهائي

بطل العالم للاسكواش يهزم شقيقه في النهائي
نواف السالم(صدى):

حصد محمد الشوربجي لقب بطولة العالم للاسكواش، بعد فوزه 2-3 على شقيقه مروان الشوربجي، في نهائي مصري خالص، في مانشستر بإنجلترا مساء اليوم الأحد.

وأحرز ” محمد ” 5-11، 11-9، 7-11، 11-9، 6-11، ليعوض هزيمته مرتين في النهائي عامي 2012 و 2014 أمام المصري رامي عاشور.

ويذكر أن محمد الشوربجي المصنف الثالث عالميا قد حصد اللقب لأول مرة على شقيقه المصنف السادس عالميا.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1106 ] نشر منذ يوم واحد

أهم شيء هو ألا تتوقف عن الانتصارات والنجاح ولا تقلق من العوائق التي تواجهك في الرياضة فأنا أؤكّد لك أن عوائقي أكبر بكثير منك ههههههههه

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