توقعات بمشاركة ” المولد ” في مباراة الفيحاء بعد عودته من معسكر ” مانشستر “

ماجد محمد(صدى):

من المتوقع وصل لاعب نادي الاتحاد، فهد المولد، الأسبوع الحالي، للمشاركة في لقاء الفيحاء الأحد المقبل؛ ضمن مباريات دوري المحترفين.

وتهدف إدارة الاتحاد للاجتماع بالمولد بعد عودته؛ بشأن تجديد عقده مع الفريق.

ومن ناحية أخرى، تم إعادة مهاجم الفريق، عبدالرحمن الغامدي، بعد استبعاده من المنتخب الوطني لعدم الجاهزية الفنية؛ وبذلك سيكون الغامدي ضمن قائمة الفريق في مباراة الفيحاء المقبلة.

يذكر أن مباراة الاتحاد مع نظيره الفيحاء ستقام على ملعب الجوهرة الأحد المقبل.