بالصور.. منسوبو التعليم يؤدون صلاة الاستسقاء استجابة لدعوة خادم الحرمين

نايف السالم(صدى):

استجاب الآلاف من طلاب المدارس ومنسوبو التعليم من إداريين ومعلمين، لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في أداء صلاة الاستسقاء، اليوم الأثنين.

وتحدث الخطباء في الصلاة عن أهم أسباب انقطاع الغيث، ذاكرين أن هذا البلاء لا يرفع إلا بالتوبة والاستغفار والإحسان والإكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار.

ودعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى إقامة صلاة الاستسقاء، في جميع أنحاء المملكة؛ اقتداءا بسنة الرسول الكريم عند جدب المطر.

