بالفيديو.. فتاة تضع مكياج تحت الماء تشعل مواقع التواصل

متابعات(صدى):

أثار مقطع فيديو تم تداوله عبر تطبيق إنستجرام لفتاة تضع مكياج كامل تحت الماء، إعجاب المتابعين.

وظهرت الفتاة في الفيديو وهي تغوص تحت الماء لوضع المكياج، حيث قامت بتعديل حاجبيها ووضعت أحمر الخدود واستخدمت الماسكارا، ثم أنهت الفيديو بوضع ملمع الشفاه.