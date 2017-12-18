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بالفيديو.. فتاة تضع مكياج تحت الماء تشعل مواقع التواصل

بالفيديو.. فتاة تضع مكياج تحت الماء تشعل مواقع التواصل
متابعات(صدى):

أثار مقطع فيديو تم تداوله عبر تطبيق إنستجرام لفتاة تضع مكياج كامل تحت الماء، إعجاب المتابعين.

وظهرت الفتاة في الفيديو وهي تغوص تحت الماء لوضع المكياج، حيث قامت بتعديل حاجبيها ووضعت أحمر الخدود واستخدمت الماسكارا، ثم أنهت الفيديو بوضع ملمع الشفاه.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 40208 ] نشر منذ يوم واحد

رهيبه ياتسالي ,,

,, بس الفيديو مااشتغل ,,

[ عدد التعليقات: 226 ] نشر منذ يوم واحد

هههههه خلي المكياج على جنب اشلون تتنفس وهي تحت الماء انا انكتمت وربي 🤔

[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ يوم واحد

ههههههههههههههههههه اهل العقول براحه

[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ يوم واحد

مجرد دعايه لماركات ضد الماء..

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