بالفيديو.. فتاة تضع مكياج تحت الماء تشعل مواقع التواصل

Full Underwater makeup’s Tutorial 😱 #underwatermakeupchallenge 👍 @hudabeauty @wakeupandmakeup @allmodernmakeup #magazine #challenge #makeupartist #hudabeauty #wakeupandmakeup #lol #shoutout #omg #trends #video #pic #photography #favorite #makeup #korea #makeuptutorial #pics #makeupjunkie #new #instagood #like

A post shared by Me+fashion 😍 (@meplusfashion) on Dec 7, 2017 at 7:31am PST