بالفيديو.. فنانو الكويت يحتفلوا بقدومهم الرياض

نورة الشهري(صدى):

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، فيديو لعدد من الفنانين الكويتيين في وصلة غناء، أثناء استعدادهم للقدوم إلى العاصمة الرياض.

وظهر في الفيديو 6 من فناني الكويت، من بينهم ” نبيل شعيل، مطرف المطرف، وطارق العلى ” وهم يرددون الأغاني في أجواء من المرح.

وعلق الفنان ” طارق العلى ” على الفيديو، قائلًا ” ياحلو هالجمعة متجهين إلى الرياض للمشاركة أهلنا أهل السعودية فرحتهم بالوصول إلى كأس العالم بروسيا “.

يُذكر أنه من المنتظر وصول الفنانين وعدد من نجوم كرة القدم العالميين ولاعبين وإعلاميين عرب، اليوم الاثنين، للمشاركة في احتفالية تأهل المنتخب الأخضر لكأس العالم بروسيا 2018.