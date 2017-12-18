سقوط مروع لعامل من مكان مرتفع

الثلاثاء 19
ديسمبر
الدوام لله ,,
لا حول ولا قوة الا بالله
خطأ من اللي يحملو الدعامة ضربت في السقاله
طيحة قوية جدا على الرأس
ليس كل سقوط نهاية فتساقط المطر والثلج يعتبر اجمل بداية !
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
ابو محمد[ عدد التعليقات: 40208 ] نشر منذ يوم واحد
الدوام لله ,,
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ يوم واحد
لا حول ولا قوة الا بالله
خطأ من اللي يحملو الدعامة ضربت في السقاله
طيحة قوية جدا على الرأس
.[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 9 ساعات
ليس كل سقوط نهاية فتساقط المطر والثلج يعتبر اجمل بداية !