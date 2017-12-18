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  3. سقوط مروع لعامل من مكان مرتفع

سقوط مروع لعامل من مكان مرتفع




3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 40208 ] نشر منذ يوم واحد

الدوام لله ,,

[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ يوم واحد

لا حول ولا قوة الا بالله

خطأ من اللي يحملو الدعامة ضربت في السقاله

طيحة قوية جدا على الرأس

[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 9 ساعات

ليس كل سقوط نهاية فتساقط المطر والثلج يعتبر اجمل بداية !

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