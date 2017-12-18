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  3. أميرة محمد واللهجة القصيمية

أميرة محمد واللهجة القصيمية




7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 40208 ] نشر منذ يوم واحد

مالت عليكي وعلى اشكالك .

[ عدد التعليقات: 40208 ] نشر منذ يوم واحد

مالت عليكي وعلى اشكالك .

[ عدد التعليقات: 22410 ] نشر منذ يوم واحد

هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ يوم واحد

يا شين السرج على البقر

[ عدد التعليقات: 226 ] نشر منذ 19 ساعة

ههههههههههههههه الله يقلعهم اثنينهم

[ عدد التعليقات: 14790 ] نشر منذ 15 ساعة

لهم مستقبل زاهر في اللهجات الوطنيه

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