أميرة محمد واللهجة القصيمية

الثلاثاء 19
ديسمبر
مالت عليكي وعلى اشكالك .
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه
يا شين السرج على البقر
ههههههههههههههه الله يقلعهم اثنينهم
المذيع مايع هههههههههههه ياااي💔😂
لهم مستقبل زاهر في اللهجات الوطنيه
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ابو محمد[ عدد التعليقات: 40208 ] نشر منذ يوم واحد
مالت عليكي وعلى اشكالك .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 40208 ] نشر منذ يوم واحد
مالت عليكي وعلى اشكالك .
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22410 ] نشر منذ يوم واحد
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ يوم واحد
يا شين السرج على البقر
بنت النور[ عدد التعليقات: 226 ] نشر منذ 19 ساعة
ههههههههههههههه الله يقلعهم اثنينهم
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 2073 ] نشر منذ 16 ساعة
المذيع مايع هههههههههههه ياااي💔😂
abu ammar[ عدد التعليقات: 14790 ] نشر منذ 15 ساعة
لهم مستقبل زاهر في اللهجات الوطنيه