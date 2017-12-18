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الثلوج في رفحاء




4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 40208 ] نشر منذ يوم واحد

الله يجيب عواقب الثلج خير وبركه ,,

[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ يوم واحد

سبحان الله العظيم

[ عدد التعليقات: 3551 ] نشر منذ 9 ساعات

احب البرد اكثر من الصيف
وكلها من الله لا اعتراض عليها
لكن البرد وناسه تروح مايردك شي البس دافي وتوكل على الله
لكن الصيف اتعقد منه حراره ماتقدر تطلع كل شيء يفوح من الحراره

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