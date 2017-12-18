الثلوج في رفحاء

الثلاثاء 19
ديسمبر
الله يجيب عواقب الثلج خير وبركه ,,
الله يرحمنا
سبحان الله العظيم
احب البرد اكثر من الصيف
وكلها من الله لا اعتراض عليها
لكن البرد وناسه تروح مايردك شي البس دافي وتوكل على الله
لكن الصيف اتعقد منه حراره ماتقدر تطلع كل شيء يفوح من الحراره
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
ابو محمد[ عدد التعليقات: 40208 ] نشر منذ يوم واحد
الله يجيب عواقب الثلج خير وبركه ,,
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22410 ] نشر منذ يوم واحد
الله يرحمنا
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6486 ] نشر منذ يوم واحد
سبحان الله العظيم
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3551 ] نشر منذ 9 ساعات
احب البرد اكثر من الصيف
وكلها من الله لا اعتراض عليها
لكن البرد وناسه تروح مايردك شي البس دافي وتوكل على الله
لكن الصيف اتعقد منه حراره ماتقدر تطلع كل شيء يفوح من الحراره