اعتماد 145 مركزًا لضيافات الأطفال بالمملكة

نايف السالم(صدى):

اعتمد برنامج دعم ضيافات الأطفال ” قرّة ” ، حتى الآن 145 مركزًا لضيافات الأطفال على مستوى المملكة، ضمن البوابة الإلكترونية للبرنامج .

من جانبه، دعا المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” ، خالد أباالخيل، النساء العاملات في القطاع الخاص إلى التسجيل في البرنامج من خلال اختيار أحد المراكز المعتمدة.

وأكد المتحدث الرسمي، أنه في حال رغبت الأم بإلحاق طفلها في مركز غير متوفر، فبإمكانها الطلب من المركز التسجيل في بوابة ” قرّة ” ، على أن يكون المركز مرخصًا من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أو وزارة التعليم.