تنبؤات خطيرة لـ ” ضاحي خلفان ” عن بلاد العرب في 2018

دبي(صدى):

شارك ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، سلسلة من التغريدات، عبر موقع ” تويتر ” تحتوي على توقعاته لعام 2018، والتي يتحدث فيها عن رؤيته لمستقبل عدد من الدول العربية.

وجاءت التغريدات كما يلي: ” سيتحسن الوضع الاقتصادي في مصر بدرجة ملحوظة في عام 2018 ” ، كما توقع سقوط عبدالملك الحوثي، زعيم الحوثيين.

وقال في تغريدة أخرى إن عام 2018 سيكون نصرة للعالم الإسلامي، فيما عدا إيران، وفى أخرى أنه عام التغيير القيادي في الجزائر، قائلا: ” قد لا يقدر أبو تفليقة على مواصلة أداء مهامه ” .