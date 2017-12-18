تنبؤات خطيرة لـ ” ضاحي خلفان ” عن بلاد العرب في 2018
شارك ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، سلسلة من التغريدات، عبر موقع ” تويتر ” تحتوي على توقعاته لعام 2018، والتي يتحدث فيها عن رؤيته لمستقبل عدد من الدول العربية.
وجاءت التغريدات كما يلي: ” سيتحسن الوضع الاقتصادي في مصر بدرجة ملحوظة في عام 2018 ” ، كما توقع سقوط عبدالملك الحوثي، زعيم الحوثيين.
وقال في تغريدة أخرى إن عام 2018 سيكون نصرة للعالم الإسلامي، فيما عدا إيران، وفى أخرى أنه عام التغيير القيادي في الجزائر، قائلا: ” قد لا يقدر أبو تفليقة على مواصلة أداء مهامه ” .
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22410 ] نشر منذ يوم واحد
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه ليش يا ضاحي انت تعلم الغيب والى تتكهن
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24143 ] نشر منذ يوم واحد
طيب هذي أشياء معروفه
حتى الي مايقرى ولايكتب يدري بها🤗🤗🤗
عبدالعزير الشمراني[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ يوم واحد
الحوثي وبو تفليقه واورغان وقابوس وايران ان شاء الله نهايتهم قريبه
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2211 ] نشر منذ يوم واحد
اتمنى سحل عبدالملك اليهودي الرافضي للعنه الله
اما بوتفليقة رئيس الجزائر بصراحه انا من اشد المعجبين بهذا الزعيم القومي العربي الحر
هو الرجل الحديدي
اسأل الله له التوفيق والسداد ولبلدهـ الرقي والإزدهار
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24143 ] نشر منذ يوم واحد
مصر تدعمها الدول غير ذلك أنها بلد صنايعي على قولتهم
والحوثي أكيد بيسقط لأنه خرب على نفسه
وكسب عداوة من كل الجهات
والعالم الأسلامي سينتصر معروف
وابو تفليقه ياالله حسن الختام
هذي حاجات معروفه.
ماجبت جديد🤔
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 1106 ] نشر منذ يوم واحد
هناك شيئان لانهائيان: الكون وغباء الإنسان وبالنسبة للكون فأنا ما زلت غير متأكد تماماً والمشاكل الموجودة في العالم العربى اليوم لا يمكن أن تحلها عقول خلقتها.
عماني[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ يوم واحد
تعليق (13)
قابوس سيدك وتاج راسك انت والبقية سفاهتك ووقاحتك ما تستاهل الرد
سيئات قابوس حسنات الس……
abdul[ عدد التعليقات: 742 ] نشر منذ يوم واحد
كان مفروض يتنبأ عن مصير سفير الامارات في امريكا يوسف العتيبة في عام ٢٠١٨ خاصة فيما يتعلق بغسيل الاموال والحفلات مع بنات قاصرات في لاس فيكاس.