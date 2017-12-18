شؤون الحرمين تعلق على فيديو متداول حول ” أكبر مظلة مطاف “

حمود العنزي(صدى):

كشف مصدر في شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، عن حقيقة مقطع الفيديو المتداول لمظلة تغطي المطاف وصفت بـ ” الأكبر من نوعها ” .

وأوضح المصدر ، أن الفيديو مصور لمجسم من نماذج مختلفة عُرضت في وقت سابق ضمن مجموعة من المقترحات لم يتم اختيار أي منها حتى الآن، مطالبا بضرورة التأكد من صحة ما يتداول من أخبار وفيديوهات.

ودعا المصدر، إلى استقاء المعلومات من المصادر الموثوقة المتمثلة في المتحدث الرسمي لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف المعني بتزويد كافة وسائل الإعلام بأي توضيحات ومستجدات، وفقا لصحيفة عكاظ.